carlo legrottaglie a luglio sarebbe andato in pensione ecco chi era il carabiniere ucciso

A luglio, Carlo Legrottaglie, brigadiere capo dei Carabinieri originario di Ostuni, avrebbe potuto godersi la meritata pensione. A soli 59 anni, la sua vita ha avuto un tragico epilogo: ucciso a colpi di arma da fuoco in Puglia. La sua storia è un ricordo vivido del coraggio e del sacrificio di chi indossa ogni giorno l’uniforme. Ecco chi era il carabiniere che ci ha lasciato troppo presto.

