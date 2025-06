Carenza di personale e richieste disattese vigili del fuoco di Foggia pronti a scioperare | Proclamazione inevitabile

La carenza di personale e le richieste disattese stanno portando i vigili del fuoco di Foggia sull’orlo di una proclamazione di sciopero generale. Le istituzioni sembrano aver ignorato le criticità, lasciando i soccorritori senza risposte e mettere a rischio la sicurezza pubblica. La protesta appare ormai inevitabile, e la loro determinazione è più forte che mai: al centro delle...

“Fallita la procedura di raffreddamento e considerato il fatto che, ad oggi, tutte le richieste fatte sono state disattese, siamo pronti ad indire lo sciopero generale”. Ad annunciarlo i responsabili per i vigili del fuoco di Fp Cgil, Fns Cisl, Uilpa, Conapo, Ugl, Usb. Al centro delle. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Carenza di personale e "richieste disattese", vigili del fuoco di Foggia pronti a scioperare: "Proclamazione inevitabile"

