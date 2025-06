Carceri si dimette l’avvocato del Garante | C’è il rischio che le vittime di tortura restino senza giustizia

L’addio di Michele Passione, storico avvocato del Garante dei diritti delle persone private della libertà, scuote il sistema penitenziario italiano. Dopo oltre un decennio di impegno e denuncia, la sua scelta riflette un grido d’allarme: senza un ascolto reale, le vittime di tortura rischiano di rimanere senza giustizia. È giunto il momento di chiedersi: quanto ancora possiamo tollerare questa crisi di attenzione?

“Se non entri nei luoghi della detenzione, se non guardi, non puoi nemmeno vedere cosa sta succedendo. Io mandavo report, segnalavo, ma nessuno rispondeva. Quando il Garante smette di ascoltare, è finita”. Così Michele Passione, avvocato storico del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, ha annunciato le sue dimissioni. Una decisione amara e radicale, che arriva dopo oltre dieci anni di attività e impegno nei principali processi per maltrattamenti e torture in carcere: da San Gimignano a Reggio Emilia, da Santa Maria Capua Vetere a Verona. “Io vado in carcere da trent’anni”, dice. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Carceri, si dimette l’avvocato del Garante: “C’è il rischio che le vittime di tortura restino senza giustizia”

