Carcere di Benevento detenuta violenta aggredisce poliziotte

In un episodio che scuote l’intera opinione pubblica, una detenuta violenta nel carcere di Benevento si è scagliata contro le agenti di polizia penitenziaria. Giuseppe Cimino, segretario del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria per la Campania, commenta con amarezza e ironia: “E meno male che lo chiamavano ‘sesso debole’…”. La gravità dei fatti mette in luce le sfide quotidiane del sistema penitenziario e la necessità di un intervento deciso e tempestivo.

Tempo di lettura: 3 minuti "E meno male che lo chiamavano 'sesso debole'. ". Ricorre all'amara ironia Giuseppe Cimino, segretario nazionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, per commentare quanto è avvenuto negli ultimi giorni nella Casa circondariale di Benevento. " Nelle giornate di domenica e ieri, il Reparto femminile dell'Istituto penitenziario di Benevento ha registrato situazioni di grave disordine. Una detenuta italiana, recentemente trasferita da un altro carcere per motivi di ordine e sicurezza, presenta varie problematiche oltre alla tossicodipendenza, e, da diversi giorni, sta causando inconvenienti significativi", spiega.

