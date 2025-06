Carabinieri ucciso dai banditi durante un inseguimento a Francavilla Fontana

Una mattina drammatica a Francavilla Fontana, dove un inseguimento tra forze dell'ordine e banditi si è concluso con una tragica perdita. Un carabiniere ha perso la vita durante una sparatoria avvenuta nelle campagne tra Rosea e Mozzone, lasciando la comunità senza parole e al centro di un'indagine ancora in corso. La vicenda scuote l'intera provincia di Brindisi, ricordandoci quanto il dovere possa essere spesso pericoloso.

Francavilla Fontana, 12 giugno 2025 – Un inseguimento finito in tragedia: un carabiniere è morto dopo ad una sparatoria avvenuta oggi, a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. I fatti – secondo quanto riporta l'Adnkronos, sono accaduti – alle 7 di questa mattina in una zona di campagna tra le contrade Rosea e Mozzone, attigua alla zona industriale che si trova sulla strada per Grottaglie. Secondo una prima ricostruzione, a un posto di blocco di routine un'automobile occupata dai malviventi non si sarebbe fermata. Nel corso del successivo inseguimento il militare sarebbe stato colpito mortalmente.

