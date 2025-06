Carabiniere ucciso sulla Francavilla – Grottaglie

Una tragedia scuote la provincia di Taranto: un carabiniere di circa 50 anni è stato ucciso questa mattina durante un conflitto a fuoco sulla strada tra Francavilla Fontana e Grottaglie. L’arresto di sospetti rapinatori si è trasformato in una drammatica azione che ha segnato profondamente la comunità. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa vicenda che ha colpito nel cuore il nostro territorio.

Tarantini Time Quotidiano Un carabiniere di circa 50 anni è stato ucciso questa mattina in un conflitto a fuoco sulla strada che collega Francavilla Fontana a Grottaglie. Dalle prime informazioni, la pattuglia era impegnata in un inseguimento per una rapina da cui poi è scaturito un conflitto a fuoco. Anche uno dei banditi sarebbe rimasto ferito, ma sono riusciti a guadagnare la fuga a piedi. L’auto è stata abbandonata tra le campagne di San Giorgio e Carosino. Notizia in aggiornamento L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Carabiniere ucciso sulla Francavilla – Grottaglie

Francavilla – Carabiniere ucciso durante inseguimento: sparatoria in strada; Carabiniere ucciso in una sparatoria nelle campagne; Francavilla, carabiniere ucciso in una sparatoria nelle campagne.

Accoltella quattro persone, ucciso da un Carabiniere Secondo ilsole24ore.com: un ragazzo egiziano di 23 anni che poi è stato ucciso da un colpo esploso dal comandante della stazione dei carabinieri di Verucchio ora iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di ...