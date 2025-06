Carabiniere ucciso Presidente Fontana | profondo dolore vicinanza a famiglia

Il dolore per la tragica perdita del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie scuote tutta l’Italia. In un momento di grande tristezza, il nostro Paese si unisce nel ricordo di un eroe che ha sacrificato la vita per la sicurezza di tutti noi. La memoria e il rispetto per il suo coraggio rimarranno sempre vivi, testimoniando l’importanza del suo sacrificio nella nostra società.

“La notizia della vile uccisione del Brigadiere Capo dei Carabinieri, Carlo Legrottaglie, addolora profondamente. In questo momento così difficile, esprimo la mia sincera vicinanza alla famiglia e rivolgo un pensiero a tutti gli uomini e le donne dell’Arma. Onore a un servitore del Paese che ha affrontato con coraggio il pericolo e ha sacrificato la vita per tutelare i cittadini e la sicurezza”. Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana, alla notizia del carabiniere ucciso questa mattina nel brindisino. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Carabiniere ucciso, Presidente Fontana: profondo dolore, vicinanza a famiglia

In questa notizia si parla di: carabiniere - ucciso - presidente - fontana

Francavilla Fontana, carabiniere ucciso in periferia - Una tragedia scuote Francavilla Fontana: questa mattina, un carabiniere è stato ucciso nella periferia del paese, in contrada Rosea.

Tragedia in Puglia: carabiniere ucciso a colpi di arma da fuoco a Francavilla Fontana. Caccia ai 2 malviventi https://ilsole24ore.com/art/carabiniere-ucciso-colpi-arma-fuoco-provincia-brindisi-AHLcT3DB?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm Vai su X

ULTIM’ORA - Carabiniere ucciso a colpi di arma da fuoco Vai su Facebook

Carabiniere ucciso, i messaggi di cordoglio: «Onore a un servitore del Paese»; Carabiniere ucciso a Francavilla Fontana durante un inseguimento; Francavilla Fontana, non si fermano all'alt: carabiniere ucciso a colpi d'arma da fuoco.

Chi era Carlo Legrottaglie, il carabiniere ucciso a Francavilla Fontana: oggi era il suo ultimo giorno di lavoro fanpage.it scrive: Il brigadiere Carlo Legrottaglie è stato ucciso all’alba durante un inseguimento tra Francavilla Fontana e Grottaglie ...