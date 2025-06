Carabiniere ucciso nell’ultimo giorno di servizio arrestati i criminali in fuga L’inseguimento e la sparatoria dopo la rapina nel Brindisino

Un tragico epilogo scuote la comunità brindisina: il brigadiere Carlo Legrottaglie, durante un inseguimento per una rapina sventata, perde la vita nell’ultimo giorno di servizio. La sua dedizione e coraggio non sono stati vani, poiché i criminali in fuga sono stati arrestati dopo un'intensa sparatoria. Un esempio di eroismo e sacrificio che rimarrà scolpito nella memoria collettiva, dimostrando che la lotta alla criminalità richiede cuore e determinazione.

Una rapina sventata, poi l’inseguimento e la collisione tra le due vetture. Dalla Lancia Ypsilon di colore scuro dei rapinatori scendono almeno tre uomini. Uno dei carabinieri parte a piedi, tentando di raggiungere uno dei rapinatori. L’altro punta la pistola e spara, viene colpito e scivola sull’asfalto. È morto così, intorno alle 7 di mattina di giovedì 12 giugno, il brigadiere Carlo Legrottaglie a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Inutili i soccorsi chiamati dal carabiniere rimasto illeso. Gli uomini, fuggiti a piedi dopo aver aperto il fuoco, sono stati rintracciati nei pressi di una masseria a Grottaglie, in provincia di Taranto. 🔗 Leggi su Open.online

In questa notizia si parla di: inseguimento - rapina - carabiniere - ucciso

Un carabiniere è stato ucciso, oggi 12 giugno intorno alle 7, a Francavilla Fontana, nel Brindisino, durante un inseguimento, poco lontano dal centro intermodale della città, in contrada Rosea. Carlo Legrottaglie, brigadiere di 60 anni, era in servizio al nucleo r

