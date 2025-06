Carabiniere ucciso nel Brindisino | sparatoria dopo l’inseguimento a un’auto Ora è caccia a due uomini

Una tragica notte nel brindisino scuote la zona industriale di Francavilla Fontana, dove un carabiniere è stato ucciso durante un inseguimento. La sparatoria, scoppiata al termine di un tentativo di fermare un’auto fuggitiva, ha scatenato una caccia all’uomo che dura ancora. Le autorità sono impegnate in un’intensa ricerca di due sospetti, mentre il dolore e l’indignazione si diffondono tra la comunità. La vicenda si sta evolvendo e sarà importante seguire gli sviluppi.

Un carabiniere è stato ucciso all’alba a colpi di arma da fuoco durante un’attività di controllo nella zona industriale di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, in contrada Rosea. Secondo le prime ricostruzioni, la sparatoria in cui il militare è stato ucciso è avvenuta al termine dell’inseguimento di un’auto sulla strada che collega Francavilla a Grottaglie. A un posto di blocco di routine un’automobile non si sarebbe fermata. Così è partito l’inseguimento al veicolo, che è uscito di strada. Uno dei due uomini all’interno dell’auto si è dato alla fuga, mentre l’altro è uscito sparando contro il brigadiere. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it