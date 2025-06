Carabiniere ucciso nel Brindisino | sparatoria dopo l’inseguimento a un’auto non si era fermata all’alt

Una tragica notizia scuote il nostro territorio: un carabiniere è stato ucciso durante un inseguimento nel brindisino, in una zona industriale di Francavilla Fontana. La vicenda, ancora sotto le luci dell’indagine, evidenzia come la ferocia e la tensione possano sfociare in tragedie profonde. Mentre si cercano risposte, questa perdita ci ricorda l’importanza del sacrificio quotidiano dei nostri agenti per garantire la sicurezza di tutti.

Un carabiniere è stato ucciso all'alba a colpi di arma da fuoco durante un'attività di controllo nella zona industriale di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, in contrada Rosea. Secondo le prime ricostruzioni, la sparatoria in cui il militare è stato ucciso è avvenuta al termine dell'inseguimento di un'auto sulla strada che collega Francavilla a Grottaglie. A un posto di blocco di routine un'automobile non si sarebbe fermata. Così è partito l'inseguimento, fino a quando le persone a bordo del veicolo in fuga sarebbero scese dall'auto e avrebbero sparato. Secondo alcune fonti, sarebbe partita la caccia a una Lancia Ypsilon.

