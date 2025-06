Carabiniere ucciso nel Brindisino | sparatoria dopo l’inseguimento a un auto

Una tragica perdita scuote la provincia di Brindisi: un carabiniere è stato ucciso nel corso di una sparatoria avvenuta durante un inseguimento nella zona industriale di Francavilla Fontana. Le circostanze dell’incidente sono ancora poco chiare, ma ciò che emerge è la gravità di un episodio che mette in discussione la sicurezza e il lavoro delle forze dell’ordine. Le indagini sono in corso per fare luce su questa tragedia e assicurare giustizia.

Un carabiniere è stato ucciso all’alba a colpi di arma da fuoco durante un’attività di controllo nella zona industriale di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, in contrada Rosea. Sono ancora poco chiare le dinamiche dell’accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, la sparatoria in cui il militare è stato ucciso è avvenuta al termine dell’inseguimento di un’auto sulla strada che collega Francavilla a Grottaglie. Le persone a bordo del veicolo in fuga sarebbero scese dall’auto e avrebbero sparato. La vittima è un brigadiere in servizio nella compagnia di Francavilla Fontana. Sul posto c’è il pm di turno, Raffaele Casto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Carabiniere ucciso nel Brindisino: sparatoria dopo l’inseguimento a un auto

Francavilla Fontana, carabiniere ucciso in periferia - Una tragedia scuote Francavilla Fontana: questa mattina, un carabiniere è stato ucciso nella periferia del paese, in contrada Rosea.

