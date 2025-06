carabiniere ucciso nel brindisino ricercati due uomini

Una tragedia scossa dalla violenza si è consumata questa mattina nel brindisino, dove un carabiniere di circa 50 anni ha perso la vita durante un'operazione di controllo stradale. L'inseguimento e lo scontro a fuoco hanno portato alla drammatica perdita, lasciando la comunità sotto shock. Ricercati due uomini ormai in fuga, mentre le forze dell'ordine si mobilitano per catturare i responsabili e fare giustizia.

AGI - Un brigadiere, di circa 50 anni, è morto questa mattina in una sparatoria avvenuta nei pressi della zona industriale di Francavilla Fontana, lungo la strada per Grottaglie. L'episodio si è verificato intorno alle 7, durante un'operazione di controllo stradale. Secondo le prime informazioni, un veicolo non si sarebbe fermato all'alt della pattuglia del Radiomobile, dando origine a un inseguimento poi degenerato in uno scontro a fuoco. Il militare è stato colpito mortalmente. Al momento non sono noti ulteriori dettagli sull'accaduto.