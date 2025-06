Carabiniere ucciso nel Brindisino l’Arma si stringe attorno alla famiglia del brigadiere Legrottaglie

Un tragico episodio scuote il brindisino: il Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, 59 anni, perde la vita durante un inseguimento. In un gesto di profondo rispetto e solidarietà , l’Arma dei Carabinieri si stringe forte alla famiglia del militare, simbolo di dedizione e coraggio. La perdita di un eroe come Legrottaglie lascia un vuoto nel cuore della comunità e in tutti coloro che credono nella giustizia.

L’Arma dei Carabinieri ha espresso profondo cordoglio per la morte del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, ucciso oggi a 59 anni durante un inseguimento nel Brindisino. Il militare è stato raggiunto da colpi d’arma da fuoco mentre era impegnato in un intervento operativo. “Il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri, Generale Salvatore Luongo, e tutta l’Arma si stringono attorno ai familiari del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, scomparso tragicamente nell’adempimento del proprio dovere”, si legge in una nota ufficiale. La morte del brigadiere ha scosso profondamente l’intera comunitĂ militare e civile, suscitando dolore e indignazione per l’ennesimo sacrificio di un uomo delle istituzioni caduto mentre serviva il Paese. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Carabiniere ucciso nel Brindisino, l’Arma si stringe attorno alla famiglia del brigadiere Legrottaglie

