Carabiniere ucciso nel Brindisino arrestati i due sospettati

Una tragedia scuote il brindisino: dopo un inseguimento drammatico, i sospettati dell'uccisione del carabiniere Carlo Legrottaglie sono stati catturati in breve tempo. La loro fuga di sole cinque ore si è conclusa con un blitz nelle campagne di Francavilla Fontana, dimostrando l’efficienza delle forze dell’ordine e la determinazione nel garantire giustizia. La vicenda solleva interrogativi sul contesto e sulle motivazioni dietro questo grave gesto.

AGI - È durata solo cinque ore la fuga dei due uomini sospettati dell'omicidio del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, 59 anni, ucciso questa mattina durante un inseguimento nelle campagne di Francavilla Fontana, in contrada Rosea. I due sono stati arrestati dai poliziotti della questura di Brindisi in una cascina lungo la strada provinciale San Marco-Grottaglie. Uno dei due, ferito verosimilmente durante il conflitto a fuoco con i militari, sarebbe in gravi condizioni. Carlo Legrottaglie. Legrottaglie, originario di Ostuni, era prossimo alla pensione. Lascia la moglie e due figlie. Era in servizio con un collega – rimasto illeso – in un'attività di pattugliamento contro i furti di pannelli fotovoltaici, quando ha incrociato una Lancia Y grigio metallizzata risultata rubata lo scorso 15 maggio a Locorotondo. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Carabiniere ucciso nel Brindisino, arrestati i due sospettati

