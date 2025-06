carabiniere ucciso nel brindisino 10 giorni prima della pensione

Una tragedia scuote il brindisino: Carlo Legrottaglie, brigadiere dei carabinieri vicino alla pensione, perde la vita in una sparatoria nella zona industriale di Francavilla Fontana. Un atto che ha lasciato sgomenta la comunità e spezzato il cuore della famiglia. Mentre emergono i primi dettagli sull’incidente, si apre un doloroso capitolo di coraggio e sacrificio. La sua storia ci ricorda il valore di chi serve e protegge, anche fino all'ultimo respiro.

AGI - È Carlo Legrottaglie, 59 anni, originario di Ostuni e prossimo alla pensione, il brigadiere dei carabinieri che ha perso la vita questa mattina, alle 7, in una sparatoria avvenuta nella zona industriale di Francavilla Fontana, in contrada Rosea. Il militare lascia la moglie e due figlie. Dettagli dell'incidente. Secondo una prima ricostruzione, Legrottaglie era impegnato con un collega - rimasto illeso ma sotto choc - in un inseguimento scaturito dal mancato stop di un'auto scura a un posto di controllo. La corsa è terminata in contrada Rosea, dove i fuggitivi avrebbero aperto il fuoco, colpendo a morte il militare. 🔗 Leggi su Agi.it