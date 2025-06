Carabiniere ucciso in uno scontro a fuoco nel Brindisino

Una tragedia scuote il Brindisino: un carabiniere, brigadiere di circa 50 anni, ha perso la vita in uno scontro a fuoco avvenuto questa mattina durante un'operazione di controllo stradale nei pressi di Francavilla Fontana. L'episodio, ancora avvolto nel mistero, ha evidenziato il rischio e il coraggio quotidiano degli uomini in divisa. Un dramma che ci ricorda l'importanza della sicurezza e del valore delle forze dell'ordine.

Un brigadiere, di circa 50 anni, è morto questa mattina in una sparatoria avvenuta nei pressi della zona industriale di Francavilla Fontana, lungo la strada per Grottaglie. L'episodio si è verificato intorno alle 7, durante un'operazione di controllo stradale. Secondo le prime informazioni, un veicolo non si sarebbe fermato all'alt della pattuglia del Radiomobile, dando origine a un inseguimento.

Francavilla Fontana, carabiniere ucciso in periferia - Una tragedia scuote Francavilla Fontana: questa mattina, un carabiniere è stato ucciso nella periferia del paese, in contrada Rosea.

Il 5 giugno 1975, in uno scontro a fuoco tra due brigatisti e i carabinieri di Acqui Terme, veniva ucciso l’appuntato Giovanni D’Alfonso. Moriva anche Margherita Cagol, tra i fondatori del gruppo di lotta armata, mentre l’altro militante che riusciva a fuggire è rima Vai su Facebook

