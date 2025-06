Carabiniere ucciso in uno scontro a fuoco nel Brindisino sarebbe andato in pensione a luglio Caccia agli aggressori

Una tragedia sconvolge il Brindisino: il brigadiere Carlo Legrottaglie, prossimo alla pensione, perde la vita in uno scontro a fuoco durante un controllo stradale. L'episodio, avvenuto questa mattina nei pressi di Francavilla Fontana, ha scosso l'intera comunità . La caccia agli aggressori è in pieno svolgimento, mentre la lotta per fare giustizia e garantire sicurezza continua senza sosta.

Carlo Legrottaglie, brigadiere di circa 50 anni, è morto questa mattina in una sparatoria avvenuta nei pressi della zona industriale di Francavilla Fontana, lungo la strada per Grottaglie. L'episodio si è verificato intorno alle 7, durante un'operazione di controllo stradale. Secondo le prime informazioni, una Lancia Y di colore scuro non si sarebbe fermata all'alt della pattuglia del Radiomobile,.

