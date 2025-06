Carabiniere ucciso in uno scontro a fuoco nel Brindisino Morto uno dei due rapinatori preso l' altro Dolore di Mattarella e Meloni

Una tragica giornata nel brindisino, dove il sacrificio del carabiniere Carlo Legrottaglie ha scosso l'intera nazione. Dopo un breve ma intenso inseguimento, i sospettati sono stati catturati, uno dei quali è deceduto durante lo scontro. La notizia ha suscitato dolore e solidarietà tra cittadini e autorità , tra cui il presidente Mattarella e la premier Meloni, che esprimono vicinanza alla famiglia e alle forze dell'ordine. È un doloroso ricordo di quanto sia fondamentale il lavoro dei nostri tutori della legge.

E' finita dopo poche ore la fuga dei due sospettati dell'omicidio del carabiniere Carlo Legrottaglie. I due sono stati arrestati dalla polizia in una cascina lungo la strada San Marco-Grottaglie. Uno dei due è stato ferito probabilmente durante la sparatoria con i militari e, già in gravi condizioni, sarebbe morto poco dopo. Legrottaglie, brigadiere di circa 59 anni, è morto questa mattina in.