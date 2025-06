Carabiniere ucciso in servizio il cordoglio del Ministro Crosetto | Un servitore dello Stato caduto per difendere i cittadini

Un grave lutto scuote le forze dell’ordine e il senso di sicurezza del Paese. Il Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, esempio di dedizione e coraggio, ha perso la vita in servizio, vittima di un gesto ignobile. Il Ministro della Difesa Guido Crosetto esprime il suo più sentito cordoglio, ringraziando un servitore dello Stato caduto nel difendere i cittadini. La sua memoria resterà sempre viva, simbolo di integrità e sacrificio.

Profondo cordoglio da parte del Ministro della Difesa, Guido Crosetto, per la tragica morte del Brigadiere Capo dei Carabinieri Carlo Legrottaglie, ucciso mentre era impegnato in servizio. "A nome mio personale e di ogni donna e uomo della Difesa – ha dichiarato il Ministro – esprimo profondo cordoglio per la drammatica morte del Brigadiere Capo, servitore dello Stato vilmente ucciso mentre svolgeva, con coraggio e senso del dovere, il proprio lavoro a difesa e a tutela della collettività". "Ci ha lasciato – ha aggiunto Crosetto – tenendo fede al giuramento prestato: proteggere a qualsiasi costo i cittadini e l'Italia".