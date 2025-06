Carabiniere ucciso in conflitto a fuoco nel Brindisino | l' auto dei malviventi rubata in provincia di Bari

Un tragico scontro a fuoco nel brindisino ha strappato alla vita il brigadiere Carlo Legrottaglie, vittima di un'incursione violenta. L’automobile dei malviventi, una Lancia Y furto del 15 maggio scorso a Locorotondo, è stata trovata sul luogo della sparatoria lungo la strada tra Grottaglie e Francavilla Fontana. Un dramma che scuote l'intera comunità , evidenziando ancora una volta i rischi e le sfide del lavoro dei carabinieri.

La Lancia Y dei banditi sarebbe stata rubata lo scorso 15 maggio a Locorotondo. L'auto si trova sul luogo della sparatoria, avvenuta questa mattina lungo la strada che collega Grottaglie e Francavilla Fontana, in cui ha perso la vita il brigadiere di circa 60 anni, Carlo Legrottaglie.

Un carabiniere ucciso in una sparatoria nelle campagne tra Francavilla e Grottaglie. Il nome; Ubriaco, alla guida di un’auto rubata a Rimini e senza patente: fermato trentenne; Brindisi. Francavilla Fontana, carabiniere ucciso da due malviventi durante un controllo: sarebbe andato in pensione fra un mese.

Non si fermano all'alt e sparano sui militari: carabiniere ucciso a Brindisi Lo riporta msn.com: Sparatoria questa mattina nella zona industriale di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, dove in contrada Rosea un carabiniere è stato ucciso a colpi di arma da fuoco.