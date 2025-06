Carabiniere ucciso durante un inseguimento nel Brindisino Caccia a due uomini

Un tragico episodio scuote il brindisino: un carabiniere, durante un inseguimento a Francavilla Fontana, viene ucciso in circostanze ancora da chiarire. L'agguato, iniziato in contrada Rosea e culminato con uno scontro violento, ha portato alla fuga di due uomini armati, uno dei quali ha aperto il fuoco. La caccia ai responsabili è ora in pieno svolgimento, mentre l’intera comunità si stringe attorno alla famiglia del militare.

Francavilla Fontana, il militare era su un'auto di pattuglia in contrada Rosea, quando è iniziato un inseguimento. Dopo la collisione con una Lancia Y, da questa sono scesi due uomini, dei quali uno ha fatto fuoco. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Carabiniere ucciso durante un inseguimento nel Brindisino. Caccia a due uomini

In questa notizia si parla di: uomini - inseguimento - carabiniere - ucciso

Spari a Pianura, inseguimento e arresti: due uomini fermati con pistole clandestine - Due uomini sono stati arrestati nella mattinata di domenica 11 maggio a Pianura, dopo un'operazione della Polizia di Stato scattata in seguito a segnalazioni di colpi d'arma da fuoco in piazza San Giorgio.

ONORI! Vito Schifani (Palermo, 23 febbraio 1965– Capaci, 23 maggio 1992) è stato un agente di Polizia italiano. Agente della scorta di Giovanni Falcone, venne ucciso nella strage di Capaci. Era al volante della prima delle tre Fiat Croma che riaccompagnav Vai su Facebook

Carabiniere ucciso a Francavilla Fontana, morto durante un inseguimento: tra 10 giorni sarebbe andato in pensi; Francavilla Fontana, carabiniere ucciso durante un inseguimento in campagna; Tragedia nel Brindisino: carabiniere ucciso durante un inseguimento.

Carabiniere ucciso a Francavilla Fontana, morto durante un inseguimento: tra 10 giorni sarebbe andato in pensione Segnala msn.com: Un carabiniere è stato ucciso Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, questa mattina 12 giugno 2025.