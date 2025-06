Carabiniere ucciso durante sparatoria | chi era il vicebrigadiere Carlo Legrottaglie

Tragedia nel Brindisino: il vicebrigadiere Carlo Legrottaglie, 59 anni, è stato barbaramente ucciso durante una sparatoria. Uomini in divisa come lui dedicano la vita alla sicurezza di tutti noi, ma questa volta il destino ha riservato loro una prova difficile da immaginare. Chi era davvero questo eroe silenzioso? Scopriamo insieme la sua storia e il suo sacrificio.

Carlo Legrottaglie, 59 anni, vicebrigadiere dei carabinieri, è stato ucciso oggi in un conflitto a fuoco nel Brindisino. Era in servizio presso il NORM, il Nucleo Operativo Radiomobile della Compagnia dei Carabinieri di Francavilla Fontana, reparto di pronto intervento territoriale che si occupa delle emergenze e del controllo dell’area di competenza, operando in collegamento via radio con la centrale operativa. Legrottaglie era in servizio al nucleo radiomobile. Secondo le prime ricostruzioni, intorno alle 7 di questa mattina, l’equipaggio della “gazzella” era intervenuto in seguito a una segnalazione di rapina avvenuta in un’area di servizio nei pressi di Francavilla Fontana. 🔗 Leggi su Lapresse.it