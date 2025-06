Carabiniere ucciso da colpi d' arma da fuoco a Brindisi

Un tragico evento scuote Brindisi: un carabiniere, nel suo ultimo giorno di servizio, perde la vita durante un intervento per una rapina a Francavilla Fontana. La sua dedizione e coraggio vengono spezzati da un colpo di pistola sparato da uno dei sospettati, lasciando la comunitĂ sgomenta e in cerca di giustizia. Questa tragedia ci ricorda il rischio quotidiano che i nostri uomini in uniforme affrontano per proteggere la nostra sicurezza.

A Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, un carabiniere è stato ucciso a colpi di pistola. Il 59enne Carlo Legrottaglie, al suo ultimo giorno di servizio, era intervenuto per una rapina in corso e, durante l’inseguimento dei due rapinatori, è stato raggiunto e ucciso da colpi di pistola sparati da uno dei sospettati. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Carabiniere ucciso da colpi d'arma da fuoco a Brindisi

In questa notizia si parla di: ucciso - colpi - carabiniere - brindisi

Uomo ucciso a colpi di pistola: ipotesi regolamento di conti - Un uomo di 36 anni, Abdelkrim Cheheb, è stato trovato senza vita nei boschi di Monte Fogliano, tra Vetralla e San Martino al Cimino, vittima di un agguato mortale.

Un carabiniere è stato ucciso a colpi di arma da fuoco durante un’attività di controllo nella zona industriale di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. La vittima è un brigadiere in servizio. L’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 7 di questa mattina. Sec Vai su Facebook

Carabiniere ucciso a colpi di pistola, presi i due #banditi in fuga: uno è morto #12giugno #iltempoquotidiano #carabiniere #Legrottaglie https://iltempo.it/attualita/2025/06/12/news/carabiniere-ucciso-brindisi-presi-banditi-fuga-uno-morto-cosa-successo-42954 Vai su X

Brindisi, carabiniere ucciso dopo inseguimento: morto un rapinatore; Carabiniere ucciso, malvivente morto e uno in caserma a Francavilla Fontana; Scappano all'alt e sparano sui militari: carabiniere ucciso a Brindisi. Morto uno dei fuggitivi.

Sparatoria a Brindisi, ucciso un carabiniere durante un inseguimento: chi era il militare Lo riporta notizie.it: Ucciso il carabiniere Carlo Legrottaglie, 61 anni, prossimo alla pensione.