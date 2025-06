Carabiniere ucciso alla soglia della pensione | la doppia sparatoria e la morte di uno dei banditi

Una tragica fine per il brigadiere capo Carlo Legrottaglie, a pochi passi dalla pensione, durante un'operazione di routine che si è trasformata in dramma. La doppia sparatoria a Francavilla Fontana e Grottaglie ha segnato profondamente le comunità coinvolte, lasciando un vuoto incolmabile e sollevando interrogativi sulla sicurezza e il coraggio dei nostri professionisti. La memoria di Legrottaglie vivrà come esempio di dedizione e sacrificio.

FRANCAVILLA FONTANAGROTTAGLIE - Il brigadiere capo Carlo Legrottaglie era alla fine della sua carriera pluridecennale da carabiniere. Ancora un giorno e sarebbe andato in licenza, prima della meritata pensione. La sua vita si è spezzata all'età di 59 anni, durante un servizio di controllo del.

