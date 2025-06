Carabiniere ucciso a un posto di blocco | sparatoria dopo che un’auto non si è fermata all’alt

Un tragico episodio scuote la provincia di Brindisi: un carabiniere, Carlo Legrottaglie, ha perso la vita in una sparatoria avvenuta poco dopo le 7 del mattino lungo la strada tra Francavilla Fontana e Grottaglie. Tutto è iniziato quando un’auto non si è fermata all’alt dei militari, scatenando un grave confronto armato. Una vicenda drammatica che richiede una riflessione profonda sulla sicurezza e il rispetto delle forze dell’ordine.

È accaduto tutto poco dopo le 7 del mattino, lungo la strada che collega Francavilla Fontana a Grottaglie, in provincia di Brindisi. Un carabiniere, Carlo Legrottaglie, è stato ucciso da un colpo di arma da fuoco durante una sparatoria avvenuta a un posto di blocco, dopo che un’automobile non si è fermato all’alt imposto dai militari. Secondo le prime ricostruzioni, l’equipaggio dell’Arma stava effettuando controlli su un tratto sensibile della provinciale, quando ha intimato l’alt a un veicolo in transito. Il conducente, però, avrebbe tirato dritto, facendo scattare l’inseguimento e, subito dopo, il conflitto a fuoco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it