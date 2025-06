Carabiniere ucciso a un posto di blocco | chi era Carlo Legrottaglie morto uno dei due rapinatori

Una tragedia scuote il cuore della provincia di Taranto: il brigadiere Carlo Legrottaglie ha perso la vita durante un intervento per una rapina, mentre i responsabili si nascondevano tra le campagne di Masseria Le Monache. La sua dedizione e coraggio hanno lasciato un vuoto incolmabile, mentre le indagini cercano di fare luce su questa drammatica vicenda. Un episodio che ci ricorda il valore immenso di chi protegge ogni giorno la nostra sicurezza.

Drammatico epilogo per la caccia ai responsabili della sparatoria costata la vita al brigadiere capo Carlo Legrottaglie, caduto nella mattina di ieri mentre interveniva dopo una rapina a un distributore di carburante situato sulla strada provinciale tra Francavilla Fontana e Grottaglie, nel Tarantino. I due presunti rapinatori, entrambi originari di Carosino, si erano rifugiati in una masseria isolata nella zona rurale di Masseria Le Monache, nelle campagne di Grottaglie. A rintracciarli sono stati due agenti della Polizia di Stato in motocicletta, partiti dal commissariato locale All'avvistamento dei poliziotti, i fuggitivi hanno reagito con violenza, aprendo il fuoco e dando inizio a un conflitto a fuoco ravvicinato.