carabiniere ucciso a francavilla fontana durante un inseguimento

Un tragico episodio scuote Francavilla Fontana: un carabiniere è stato ucciso durante un inseguimento nella provincia di Brindisi. La scena, segnata da sparatorie e collisioni, solleva interrogativi sulla sicurezza e sul rischio quotidiano affrontato dai militari. È un momento di profonda riflessione sulla tutela e sul sacrificio di chi lavora per la nostra sicurezza. Un fatto che lascia il paese con il fiato sospeso e la consapevolezza di quanto sia fragile la pace urbana.

Un carabiniere è stato ucciso, poco dopo le 6 di giovedì 12 giugno 2025, a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, durante un inseguimento. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto dei militari in servizio di pattugliamento sarebbe entrata in collisione con una Lancia Ypsilon da cui sono scesi due uomini. Uno di loro ha sparato colpendo uno dei carabinieri che, ferito, è caduto sull’asfalto. L’altro, rimasto illeso, ha lanciato l’allarme al 118, ma i sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare nulla se non accertare il decesso. I fatti si sono verificati poco lontano dal centro intermodale della città, in contrada Rosea. 🔗 Leggi su Lettera43.it