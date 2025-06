Carabiniere ucciso a Francavilla Fontana Carlo Legrottaglie morto durante un inseguimento | tra 10 giorni sarebbe andato in pensione Caccia a due uomini

Tragedia a Francavilla Fontana: un carabiniere, Carlo Legrottaglie, è stato assassinato durante un inseguimento. A soli dieci giorni dalla pensione, il militare si stava impegnando per salvare la comunità, ma purtroppo non ce l’ha fatta. La caccia ai responsabili, due uomini ricercati, è appena iniziata. Una perdita devastante per le forze dell’ordine e l’intera provincia di Brindisi.

BRINDISI - Un carabiniere è stato ucciso Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, questa mattina 12 giugno 2025. Il militare si trovava alla periferia del paese, in contrada Rosea, sulla.

Carabiniere ucciso a Francavilla Fontana, morto durante un inseguimento: tra 10 giorni sarebbe andato in pensione. Caccia a due uomini