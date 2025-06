Carabiniere ucciso a Francavilla Fontana Carlo Legrottaglie morto durante un inseguimento | a luglio sarebbe andato in pensione Caccia a 2 uomini

Una tragedia scuote Francavilla Fontana, dove questa mattina un carabiniere è stato tragicamente ucciso durante un inseguimento. Carlo Legrottaglie, prossimo alla pensione, stava svolgendo il suo dovere quando è stato colpito da due uomini in fuga. La caccia continua per catturare i responsabili di questo drammatico evento che ha sconvolto l'intera comunità. Restate aggiornati per ulteriori sviluppi sulla vicenda.

BRINDISI - Un carabiniere è stato ucciso Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, questa mattina 12 giugno 2025. Il militare si trovava alla periferia del paese, in contrada Rosea, sulla.

Francavilla Fontana, carabiniere ucciso in periferia - Una tragedia scuote Francavilla Fontana: questa mattina, un carabiniere è stato ucciso nella periferia del paese, in contrada Rosea.

Carabiniere ucciso a colpi di arma da fuoco nel Brindisino. Nella zona industriale di Francavilla Fontana. Non si esclude che il militare sia stato colpito durante il controllo di un'auto.

La vittima è un brigadiere in servizio nella compagnia di Francavilla Fontana. Le persone a bordo del veicolo in fuga sarebbero scese dall'auto e avrebbero sparato

Il carabiniere Carlo Legrottaglie è stato ucciso all'alba a colpi di arma da fuoco durante un intervento per una rapina nella zona industriale di Francavilla Fontana