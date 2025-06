Carabiniere ucciso a Francavilla Fontana Carlo Legrottaglie morto dopo una rapina | oggi era l' ultimo giorno di lavoro Banditi presi dopo altro conflitto a fuoco uno è deceduto

Una tragedia scuote Francavilla Fontana: un carabiniere è stato barbaramente ucciso durante un intervento, lasciando la comunità sgomenta. Carlo Legrottaglie, il militare investito in una rapina, aveva appena concluso il suo ultimo giorno di lavoro, simbolo di dedizione e coraggio. La lotta contro la criminalità continua, con i banditi arrestati dopo un conflitto a fuoco. Un altro esempio di sacrificio che ci ricorda quanto sia fondamentale sostenere le forze dell’ordine.

BRINDISI - Un carabiniere è stato ucciso Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, questa mattina 12 giugno 2025. Il militare si trovava alla periferia del paese, in contrada Rosea, sulla. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Carabiniere ucciso a Francavilla Fontana, Carlo Legrottaglie morto dopo una rapina: oggi era l'ultimo giorno di lavoro. Banditi presi dopo altro conflitto a fuoco, uno è deceduto

Francavilla Fontana, carabiniere ucciso in periferia - Una tragedia scuote Francavilla Fontana: questa mattina, un carabiniere è stato ucciso nella periferia del paese, in contrada Rosea.

Un carabiniere è stato ucciso a colpi di arma da fuoco durante un’attività di controllo nella zona industriale di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. La vittima è un brigadiere in servizio. L’episodio sarebbe avvenuto intorno alle 7 di questa mattina. Sec Vai su Facebook

Il carabiniere ucciso a Francavilla Fontana era all'ultimo giorno di pattuglia: da domani sarebbe stato in licenza fino al giorno della pensione, a luglio. Prendete quei due assassini http://noinotizie.it Vai su X

Chi era Carlo Legrottaglie, il carabiniere ucciso a Francavilla Fontana: oggi era il suo ultimo giorno di lavoro Riporta fanpage.it: Il brigadiere Carlo Legrottaglie è stato ucciso all’alba durante un inseguimento tra Francavilla Fontana e Grottaglie ...