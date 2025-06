Carabiniere ucciso a colpi di pistola presi i due banditi in fuga | uno è morto

Una notte drammatica scuote la provincia di Brindisi: un carabiniere ucciso durante un inseguimento, e i sospettati in fuga. La caccia ai responsabili si è conclusa con l’arresto di uno e la morte dell’altro, dopo una sparatoria tesissima tra le campagne di Francavilla Fontana. La tragedia evidenzia ancora una volta il rischio e il coraggio degli uomini in divisa, impegnati a garantire la sicurezza di tutti noi.

È morto a causa delle gravi ferite riportate uno dei due presunti responsabili dell'omicidio del brigadiere Carlo Legrottaglie, colpito questa mattina durante un inseguimento nelle campagne di Francavilla Fontana (Brindisi). Il bandito sarebbe stato raggiunto e ferito dai colpi esplosi presumibilmente dall'altro carabiniere presente sul posto. I due erano stati rintracciati in una cascina in provincia di Taranto, poco distante dal luogo dell'omicidio, lungo la strada San Marco-Grottaglie. Per questo motivo, le indagini sono ora affidate alla questura di Taranto. Carlo Legrottaglie, brigadiere di 60 anni, era in servizio al nucleo radiomobile di Francavilla ed era prossimo alla pensione. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Carabiniere ucciso a colpi di pistola, presi i due banditi in fuga: uno è morto

Carabiniere ucciso a colpi di arma da fuoco dopo un inseguimento. «I fuggitivi sono scesi dall'auto e hanno sparato» - Un tragico episodio scuote la provincia di Brindisi: un carabiniere è stato ucciso all’alba durante un inseguimento nella zona industriale di Francavilla Fontana.

