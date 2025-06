Carabiniere ucciso a colpi di arma da fuoco nel Brindisino | era il suo ultimo giorno di lavoro | Fermati i responsabili dopo un conflitto a fuoco

Un tragico epilogo scuote il brindisino: un carabiniere, al suo ultimo giorno di servizio, viene ucciso a colpi di arma da fuoco durante un conflitto a fuoco nella zona industriale di Francavilla Fontana. L'intervento, scaturito da una rapina, si trasforma in un inseguimento che culmina in tragedia. I responsabili sono stati fermati, ma il dolore e la perdita rimangono profondi. La comunità piange il suo eroe, ricordando l'importanza del senso del dovere e del sacrificio.

Il militare colpito durante una sparatoria nella zona industriale di Francavilla Fontana, al termine di un inseguimento. La pattuglia di Carlo Legrottaglie, brigadiere capo, era intervenuta dopo la segnalazione di una rapina a un distributore di benzina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Carabiniere ucciso a colpi di arma da fuoco nel Brindisino: era il suo ultimo giorno di lavoro | Fermati i responsabili dopo un conflitto a fuoco

Francavilla Fontana, carabiniere ucciso in periferia - Una tragedia scuote Francavilla Fontana: questa mattina, un carabiniere è stato ucciso nella periferia del paese, in contrada Rosea.

