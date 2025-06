Carabiniere ucciso a colpi di arma da fuoco in Puglia

Una tragedia scuote la Puglia: un carabiniere è stato tragicamente ucciso all’alba durante un controllo nella zona industriale di Francavilla Fontana. Le circostanze dell’evento rimangono ancora poco chiare, alimentando tensione e preoccupazione tra la comunità. Mentre le indagini proseguono, questa drammatica vicenda richiama l’attenzione sull’importanza della sicurezza e del lavoro delle forze dell’ordine. La speranza è che si faccia presto luce sui fatti, per restituire giustizia e tranquillità a tutti.

Un carabiniere è stato ucciso all'alba a colpi di arma da fuoco durante un'attività di controllo nella zona industriale di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, in contrada Rosea. Sono ancora poco chiare le dinamiche dell'accaduto. Non si esclude che il militare sia stato colpito durante il controllo di un'auto.

Francavilla Fontana, carabiniere ucciso in periferia - Una tragedia scuote Francavilla Fontana: questa mattina, un carabiniere è stato ucciso nella periferia del paese, in contrada Rosea.

