Carabiniere ucciso a colpi di arma da fuoco dopo un inseguimento tra 10 giorni sarebbe andato in pensione

Un tragico episodio scuote la provincia di Brindisi: un carabiniere, ormai a pochi giorni dalla pensione, perde la vita durante un'operazione di controllo nella zona industriale di Francavilla Fontana. L'assurdità della scena e il destino che lo attendeva rendono questa vicenda ancora più sconvolgente, lasciando profondamente sgomenti cittadini e forze dell'ordine. Un'ulteriore conferma di quanto la sicurezza sia un obiettivo sempre da difendere con impegno e determinazione.

Un carabiniere è stato ucciso all'alba a colpi di arma da fuoco durante un'attività di controllo nella zona industriale di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi

Francavilla Fontana, carabiniere ucciso in periferia - Una tragedia scuote Francavilla Fontana: questa mattina, un carabiniere è stato ucciso nella periferia del paese, in contrada Rosea.

