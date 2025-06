Carabiniere ucciso a colpi di arma da fuoco dopo un inseguimento è caccia ai killer in fuga Carlo Legrottaglie sarebbe andato in pensione a fine mese

Una tragica ferita scuote la sicurezza italiana: il carabiniere Carlo Legrottaglie, colpito a morte durante un intervento per una rapina nella zona industriale di Francavilla Fontana, si apprestava a pensionarsi. La sua morte segna una perdita profonda per le forze dell’ordine e la comunità intera, mentre continuano le ricerche dei fuggitivi. Un episodio che ci ricorda quanto sia fondamentale il loro impegno quotidiano, mettendo in gioco la vita per la nostra sicurezza.

Il carabiniere Carlo Legrottaglie è stato ucciso all'alba a colpi di arma da fuoco durante un intervento per una rapina nella zona industriale di Francavilla Fontana, in. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Carabiniere ucciso a colpi di arma da fuoco dopo un inseguimento, è caccia ai killer in fuga. Carlo Legrottaglie sarebbe andato in pensione a fine mese

In questa notizia si parla di: ucciso - colpi - arma - fuoco

Uomo ucciso a colpi di pistola: ipotesi regolamento di conti - Un uomo di 36 anni, Abdelkrim Cheheb, è stato trovato senza vita nei boschi di Monte Fogliano, tra Vetralla e San Martino al Cimino, vittima di un agguato mortale.

Tragedia in Puglia: carabiniere ucciso a colpi di arma da fuoco a Francavilla Fontana. Caccia ai 2 malviventi https://ilsole24ore.com/art/carabiniere-ucciso-colpi-arma-fuoco-provincia-brindisi-AHLcT3DB?utm_term=Autofeed&utm_medium=TWSole24Ore&utm Vai su X

Agguato di camorra ad Afragola: Pasquale Buono, 37 anni, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco all’interno di un negozio in corso Italia. Il commando ha agito in pieno giorno, lasciando la vittima a terra senza scampo. Sul posto sono intervenuti carabinieri e Vai su Facebook

Carabiniere ucciso a colpi di arma da fuoco nel Brindisino; Carabiniere ucciso a colpi di arma da fuoco in provincia di Brindisi; Brindisi, carabiniere ucciso a colpi di arma da fuoco dopo inseguimento.

Carabiniere ucciso a colpi di arma da fuoco dopo un inseguimento, Carlo Legrottaglie sarebbe andato in pensione tra 10 giorni Lo riporta msn.com: Il carabiniere Carlo Legrottaglie è stato ucciso all'alba a colpi di arma da fuoco durante un intervento per una rapina nella zona industriale di Francavilla Fontana, ...