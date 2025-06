Carabiniere ucciso a colpi di arma da fuoco dopo un inseguimento Carlo Legrottaglie sarebbe andato in pensione a fine mese

Un tragico episodio scuote la tranquilla comunità di Francavilla Fontana: il carabiniere Carlo Legrottaglie, intervenuto durante una rapina, è stato tragicamente ucciso a colpi di arma da fuoco. La sua dedizione e coraggio resteranno impressi nella memoria collettiva. La notizia giunge nel momento in cui, proprio a fine mese, avrebbe dovuto godersi il meritato pensionamento, lasciando un vuoto incolmabile tra colleghi e familiari.

Il carabiniere Carlo Legrottaglie è stato ucciso all'alba a colpi di arma da fuoco durante un intervento per una rapina nella zona industriale di Francavilla Fontana, in.

