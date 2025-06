Carabiniere ucciso a Brindisi Piantedosi | Fermo responsabili non lenisce dolore

Il dolore per la tragica perdita del carabiniere ucciso a Brindisi scuote l’intera comunità. Il ministro Piantedosi, nel suo intervento a Milano, ha espresso profonda tristezza, sottolineando come il fermo dei responsabili non possa lenire il dolore di chi ha perso un valoroso servitore dello Stato. In momenti così difficili, ricordiamo che la solidarietà e la memoria sono le armi più preziose per affrontare il lutto e rafforzare i valori della nostra società.

Il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a margine del Comitato provinciale per l’ordine pubblico e la sicurezza, nella sede della Prefettura di Milano, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al carabiniere ucciso nel Brindisino. “Un grande dolore davvero per quello che è successo, al di là delle espressioni e della storia personale, era agli ultimi scampoli di una carriera gloriosa, ci ha profondamente addolorato. Solo in parte troviamo soddisfazione perché sono stati fermati responsabili, questo mi fa dire che la capacità di reazione del nostro sistema di forze di polizia, ancora una volta, segna un grande successo, ma questo non lenisce il dolore profondo che abbiamo nei confronti della famiglia e dell’arma” ha detto Piantedosi. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Carabiniere ucciso a Brindisi, Piantedosi: “Fermo responsabili non lenisce dolore”

Francavilla Fontana, carabiniere ucciso in periferia - Una tragedia scuote Francavilla Fontana: questa mattina, un carabiniere è stato ucciso nella periferia del paese, in contrada Rosea.

Per Carlo Legrottaglie oggi era l'ultimo giorno di lavoro: il carabiniere è stato ucciso da due banditi nel Brindisino, dopo una rapina a un benzinaio

