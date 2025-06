Carabiniere ucciso a Brindisi nuova sparatoria | presi due fuggitivi uno è morto

Una tragica serie di eventi scuote Brindisi, dove un carabiniere ha perso la vita durante una sparatoria. Dopo un conflitto a fuoco, due fuggitivi sono stati fermati a Grottaglie, ma uno di loro ha perso la vita nel processo. La comunità si stringe intorno alla memoria del brigadiere Carlo Legrottaglie, simbolo di coraggio e dedizione. Ma chi era davvero il militare ucciso a Francavilla Fontana? Scopriamolo insieme.

Sarebbero stati fermati a Grottaglie i due fuggitivi presunti autori della sparatoria in cui è rimasto ucciso il brigadiere dei Carabinieri Carlo Legrottaglie. Secondo quanto apprende LaPresse, i due malviventi sarebbero stati fermati da polizia e carabinieri dopo un conflitto a fuoco. In questa seconda sparatoria, uno dei due fuggitivi è rimasto ucciso. Brindisi, chi era il carabiniere ucciso a Francavilla Fontana. Il militare dell’Arma ucciso nella sparatoria a Brindisi, Carlo Legrottaglie – questo il suo nome, secondo quanto apprende LaPresse – era un brigadiere di 59 anni, in servizio alla Compagnia di Francavilla. 🔗 Leggi su Lapresse.it