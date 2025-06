Carabiniere ucciso a Brindisi le immagini dalla scena dell’omicidio

Un tragico episodio scuote la tranquillità di Francavilla Fontana: questa mattina, durante un inseguimento, un carabiniere è stato ucciso nel Brindisino. Carlo Legrottaglie, 59 anni, si era precipitato sul luogo per fermare una rapina in un distributore di carburante, ma l’intervento si è trasformato in tragedia. Le immagini della scena ci offrono un'idea chiara di come l’azione si sia consumata, lasciando un ricordo indelebile nella comunità.

Le immagini del luogo dove questa mattina, un carabiniere è stato ucciso in uno scontro a fuoco a Francavilla Fontana, nel Brindisino, durante un inseguimento. Carlo Legrottaglie, brigadiere di 59 anni, era intervenuto insieme a un collega di pattuglia per scongiurare una rapina in un distributore di carburante. Ne è nato un inseguimento. L’auto dei malviventi è uscita di strada. Uno dei due uomini all’interno del veicolo si è dato alla fuga, mentre l’altro è uscito sparando contro il brigadiere. Intercettata l’auto dei rapinatori, una Lancia Y di colore scuro. Presi i banditi, uno è morto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Carabiniere ucciso a Brindisi, le immagini dalla scena dell’omicidio

