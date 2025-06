Carabiniere ucciso a Brindisi elicottero dell’Arma sorvola la zona dell’omicidio

Una tragica giornata di violenza scuote Francavilla Fontana, nel Brindisino, dove un carabiniere è stato ucciso durante un inseguimento. L’elicottero dell’Arma sorvola la zona, testimone silenzioso di un dramma che ha sconvolto la comunità. La lotta tra forze dell’ordine e criminalità si fa sempre più cruda, lasciando dietro di sé un vuoto incolmabile. La vicenda mette in luce la pericolosità del mestiere di chi protegge e serve.

Un carabiniere è stato ucciso giovedì mattina in uno scontro a fuoco a Francavilla Fontana, nel Brindisino, durante un inseguimento. Carlo Legrottaglie, brigadiere di 59 anni, era intervenuto insieme a un collega di pattuglia per scongiurare una rapina in un distributore di carburante. Ne è nato un inseguimento. L’auto dei malviventi è uscita di strada. Uno dei due uomini all’interno del veicolo si è dato alla fuga, mentre l’altro è uscito sparando contro il brigadiere. . 🔗 Leggi su Lapresse.it