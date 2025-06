Carabiniere morto nella sparatoria a Francavilla Fontana stava inseguendo un' auto | non s' era fermata all' alt

Tragedia a Francavilla Fontana, dove un carabiniere di 50 anni ha perso la vita durante un inseguimento. L'agente è stato colpito in uno scontro a fuoco scaturito dal rifiuto dell’automobile di fermarsi all’alt, portando a una drammatica fatalità . Questa vicenda evidenzia ancora una volta i rischi e le sfide quotidiane delle forze dell’ordine. Restiamo vicini alla famiglia e a chi lavora per la nostra sicurezza.

Incidente stradale a Spilamberto, morto un carabiniere di 48 anni - Un grave incidente stradale si è verificato a Spilamberto, sulla Pedemontana, provocando la tragica morte di un carabiniere di 48 anni.

