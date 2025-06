Carabiniere 60enne ucciso durante un inseguimento nel Brindisino Sarebbe andato in pensione a luglio due uomini in fuga

Tragedia nel brindisino: un carabiniere di 60 anni, in servizio durante un inseguimento a Francavilla Fontana, ha perso la vita. L'uomo, vicino alla pensione prevista per luglio, era impegnato in una normale operazione di pattuglia quando la scena si è trasformata in un dramma. La fuga di due uomini ha portato a un tragico epilogo, lasciando profondi segni nella comunità e sollevando ancora una volta il tema della sicurezza e del rischio nelle forze dell’ordine.

