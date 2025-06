Carabiniere 60enne ucciso durante un inseguimento nel Brindisino due uomini in fuga Mattarella | Profondo dolore

Una tragedia sconvolge il brindisino: il carabiniere Carlo Legrottaglie, 60 anni, è stato ucciso durante un inseguimento a Francavilla Fontana. Mentre si avvicina al pensionamento, il suo sacrificio accende un dolore profondo in tutta Italia, con due uomini in fuga e l’intera comunità che si stringe nel cordoglio. La violenza di questa perdita ci ricorda quanto siano essenziali il rispetto e la tutela della vita umana.

Francavilla Fontana, Carlo Legrottaglie era su un'auto di pattuglia in contrada Rosea, quando è iniziato un inseguimento. Sarebbe andato in pensione a luglio.

Tentano la rapina, poi aprono il fuoco: muore un carabiniere, mancava un mese alla pensione. È caccia ai due fuggitivi; Tragedia sulla Francavilla-Grottaglie: Carabiniere ucciso in sparatoria durante inseguimento; Francavilla Fontana, carabiniere ucciso durante un inseguimento in campagna: a luglio sarebbe andato in pensione.

Il brigadiere capo dei carabinieri, Carlo Legrottaglie è stato ucciso da un colpo d'arma da fuoco a Francavilla Fontana