Cara Schlein, vantarsi della minoranza dei votanti non è vincente.

Cara Elly Schlein, i giorni passano, e ammesso che avessi avuto voglia di maramaldeggiare un po’ anch’io sul referendum, mi sarebbe passata. Poi martedì sera ho guardato Domenico Iannacone e mi sono arricreato. Tu lo guardi? Io non so se sia di qualche partito, e quale. Vedo che gli piace toccare le persone che incontra, e spesso sono persone dalle quali altri si terrebbero a distanza. Tocca pure gli animali, ma questo lo fanno volentieri magari gli altri che starebbero a distanza dagli umani strammi. (Sto rileggendo Camilleri, mi viene così). Martedì era la quarta puntata di Iannacone, per quest’anno: l’ultima. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it