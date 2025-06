Capri d’Autore | al via domani con i ministri Pichetto Fratin e Santanché

Domani, venerdì 13 giugno, si inaugura la terza edizione di Capri D’Autore, un evento imperdibile che trasforma l’isola in un palcoscenico culturale di eccellenza. Nei Giardini di Augusto, protagonisti i ministri Pichetto Fratin e Santanchè, per un’apertura ricca di spunti e riflessioni sulle grandi mutazioni del nostro tempo. Un appuntamento che promette di lasciare il segno, dando il via a una manifestazione destinata a sorprenderti.

Si apre domani, venerdì 13 giugno, alle ore 18 nei Giardini di Augusto la terza edizione di Capri D’Autore, la rassegna culturale ideata e curata da Valentina Fontana e promossa da Vis Factor, società leader a livello nazionale nel posizionamento strategico, fondata dalla stessa Fontana insieme a Tiberio Brunetti. Patrocinata dal Ministero del Turismo e dal Comune di Capri, la manifestazione accenderà i riflettori sulle grandi mutazioni del nostro tempo: dalle sfide ambientali alle nuove rotte geopolitiche, dal turismo sostenibile alla sanità del futuro, passando per il ruolo della Chiesa, la transizione digitale, l’energia e il futuro della democrazia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

