Capitale italiana del volontariato | pubblicato il bando 2026

Sei pronto a scoprire quale città diventerà la Capitale italiana del volontariato 2026? È stato infatti pubblicato il bando ufficiale, promosso da CSVnet in collaborazione con ANCI, Forum Terzo Settore e Caritas Italiana. Un’opportunità straordinaria per valorizzare il cuore solidale delle comunità italiane. Le candidature sono aperte fino al 30 giugno 2025: un’occasione unica per far brillare il proprio territorio nel panorama del volontariato nazionale.

È stato pubblicato online il bando per l’assegnazione del titolo di Capitale italiana del volontariato 2026, promosso da CSVnet, l’associazione nazionale dei Centri di servizio per il volontariato (Csv), in collaborazione con Anci, l’Associazione nazionale dei Comuni italiani, e in partenariato con Forum Terzo Settore e Caritas Italiana. Le candidature sono aperte fino al 30 giugno 2025. Il riconoscimento, istituito nel 2020 e ispirato alla versione europea del titolo, ha l’obiettivo di valorizzare la cultura del dono, le esperienze virtuose di collaborazione tra enti, associazioni e cittadini, e il ruolo fondamentale del volontariato nel rafforzare il tessuto sociale delle comunità. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

