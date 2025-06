Capitale della cultura debutta la coordinatrice | Chi vince deve essere un modello per le altre città Ma servono 6-9 milioni

Debutta con entusiasmo la nuova coordinatrice di Forlì e Cesena nella corsa a Capitale italiana della cultura: Francesca Bertoglio, professionista già protagonista di prestigiose candidature come Mantova, Bergamo-Brescia e Rimini. Per far brillare questa candidatura serve un investimento di 6-9 milioni di euro, ma il vero obiettivo è fare di Forlì e Cesena un modello di eccellenza culturale. Il futuro si costruisce con passione e determinazione.

Debutta la coordinatrice della candidatura di Forlì e Cesena a Capitale italiana della cultura: si tratta di Francesca Bertoglio, una professionista che in passato ha già lavorato alle candidature di Mantova, Bergamo-Brescia e infine a quella di Rimini per il 2026, presentata due anni fa.

