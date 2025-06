Capital market union L’occasione persa e l’ultima chance per l’Europa

La Capital Market Union rappresentava l’ultima grande occasione per rafforzare l’economia europea, ma è sfuggita di mano. Dopo dieci anni di ostacoli e rallentamenti, l’UE ha appena annunciato una nuova strategia: la Savings and Investments Union (SIU). Questa mossa può davvero trasformare il futuro finanziario del continente, oppure sarà solo un’altra promessa inevasa? La risposta dipende ora dalla capacità dell’Europa di agire subito e concretamente.

Dopo dieci anni di lungaggini, a dispetto della pressione degli operatori di mercato, l’Eu ha da poco derubricato la Capital market union (Cmu), inaugurando la nuova Savings and investments union strategy (Siu). Basata sui pilastri del rafforzamento del risparmio e degli investimenti, del migliore accesso ai capitali per l’imprese, della promozione e di un mercato finanziario più integrato, l’obiettivo non cambia: canalizzare più risparmio verso gli investimenti produttivi. A seguito del difficile varo della Retail Investments Strategy (Ris), finalizzata a rendere più semplice e sicuro l’accesso dei risparmiatori ai mercati finanziari, la Siu archivia la Cmu in compagnia della European banking union, anch’essa incompiuta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it