Capello consiglia il mercato Juve | Chi per sostituire il partente Vlahovic? Andrei diretto su di lui Il nome a sorpresa

Fabio Capello svela il suo consiglio di mercato per la Juventus, in attesa del Mondiale per Club negli Stati Uniti. L’ex allenatore, analizzando la situazione bianconera, ha indicato un nome a sorpresa per sostituire Vlahovic, puntando su un profilo che potrebbe fare la differenza. Chi sarà il prescelto? Scopriamolo insieme, perché il mercato juventino potrebbe riservare sorprese sorprendenti.

Fabio Capello è intervenuto a La Gazzetta dello Sport oggi per analizzare la situazione in casa Juve, attesa dal Mondiale per Club che si disputerà negli Stati Uniti. Le sue dichiarazioni. CAPELLO – « Nella gestione Motta mi sembra si sia fatta una gran confusione e a pagare sono stati anche i calciatori. Faccio due nomi: Teun Koopmeiners e Douglas Luiz. Possibile siano davvero i calciatori visti nel 2024-25? Parlo di cessioni perché mi pare di capire che tra Vlahovic e i bianconeri ormai ci sia aria di addio.

