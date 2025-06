Capelli estate 2025 | cinque tagli che vedremo ovunque andremo

Capelli estate 2025: cinque tagli che vedremo ovunque, dal mare alle città più glamour. I red carpet e le sfilate ci hanno ormai svelato quali sono le acconciature più desiderate, e noi siamo pronti a scoprirle tutte. Dalle modelle alle celebrità, questi hairlook sono già un must-have. Non resta che partire alla scoperta di questi look irresistibili per essere sempre al passo con le tendenze più hot della stagione!

Abbiamo visto che esiste un bob per ogni meta vacanziera. Ma in ogni destinazione che raggiungerete che sia in Italia o all'estero, ci saranno tagli che vedrete ovunque. Sono i protagonisti indiscussi delle tendenze capelli estate 2025. Le idee provengono dalle sfilate e dai red carpet. Quindi, sono tagli navigati: che modelle e attrici e celeb di ogni tipo hanno già indossato e mostrato. Non resta che partire alla scoperta di questi hairlook, cercando di scegliere quello che più vorremmo provare. Quale stagione se non l'estate, in avvicinamento, e già in importante manifestazione, con le alte temperature di questi giorni, è la migliore per cambiare aspetto.